Власти Германии полагают, что причиной участившихся поломок правительственных самолетов могут быть саботаж и кибератаки. Об этом сообщает издание Rheinische Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что данные версии не исключаются несмотря на заверения обслуживающей самолеты компании Lufthansa Technik, которая считает все поломки техническими.

Источник утверждает, что участившиеся поломки вызвали подозрения в ведомстве федерального канцлера, в министерстве иностранных дел, вооруженных силах Германии, а также в самом концерне Lufthansa.

Ранее "Страна" сообщала, что три самые крупные авиакомпании Китая потребовали от Boeing компенсации за простой самолетов 737 Max.

Кроме того, в России умер создатель самолетов Ил-76 и Ил-96.