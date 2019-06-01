Сегодня, 1 июня, планета узнает победителя Лиги чемпионов сезона 2018/2019. В 22.00, в Мадриде, на стадионе "Ванда Метрополитано" в борьбе сойдутся два английских клуба. А перед стартом весь мир увидит выступление украинской группы Asturia.

Тренерские штабы Тоттенхэма и Ливерпуля уже определились со стартовыми составами команд на финальный матч Лиги чемпионов.

Стартовый состав "шпор" выглядит так: Уго Льорис, Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Гарри Уинкс, Деле Алли, Мусса Сиссоко, Кристиан Эриксен, Гарри Кейн, Сон Хын Мин.



А у Ливерпуля с первых минут на поле выйдут: Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум, Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Садио Мане.

Главным арбитрам матча станет словенец Дамир Скомина, помогать ему будут соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертым арбитром стал испанец Антонио Мату Лаоз, видеоарбитром - голландец Данни Маккели.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов.