В Италии начал извержение крупнейший действующий вулкан Европы - Этна. Как сообщает Repubblica, извержение сопровождается мощными взрывами и растекающейся по окрестностям лавой.

Ночью камеры запечатлели несколько извержений и поток раскаленной лавы после того, как на одной стороне кратера образовался разлом.

Этна - действующий стратовулкан высотой около 3 295 метров над уровнем моря и площадью 1 190 квадратных километров. Считается самым большим активным вулканом Италии и наиболее высоким действующим вулканом в Европе.

По разным данным, у Этны имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров. Приблизительно раз в три месяца то из одного, то из другого кратера извергается лава.

Напомним, что на Гавайях солдат выжил после того, как упал в жерло вулкана.

Также на Сицилии самый высокий действующий вулкан Европы выбросил столб пепла.