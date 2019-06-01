В субботу, 1 июня, в Харьковской области автомобиль рухнул с моста в водоем. В результате ДТП водитель утонул, не сумев выбраться из машины. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Трагедия произошла в поселке Синек Купянского района. Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"36-летний житель города Купянск, переезжая через мост на автомобиле, не справился с управлением и съехал в водоем. Мужчина не смог самостоятельно выбраться из салона автомобиля и утонул. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг", - сказано в сообщении.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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