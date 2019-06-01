В России, в туалете московского ресторана "Асаки" подрались известный российский актер Гоша Куценко и певец Алексей Воробьев. Потасовка случилась во время частной вечеринки, пишет "СтарХит".

"Если честно, мы не сразу поняли, что в "мужской" комнате что-то происходит. Как говорится, ничто не предвещало! Это был светский раут. Леша был приглашенной звездой. И весь вечер он пребывал в самом лучезарном настроении. Много шутил, общался. Потом подъехал Гоша. Что произошло дальше, я толком и не поняла. Один другому что-то сказал. Куценко вышел. Воробьев за ним. А через какое-то время туда побежали люди, охрана... Кто-то даже стал звонить в полицию. Я же только видела, как всех выводили", - рассказала гостья вечера Татьяна Карматкова.

Отмечается, что конфликт удалось быстро погасить, и артисты сильно не пострадали. Что стало причиной конфликта до сих пор неизвестно, а сами звезды от комментариев отказались.

Фото: TopNews

Напомним, что актер Гоша Куценко попал на "Миротворец" за попытку попасть в Крым с друзьями.

Также Госкино запретило к показу сериал "Последний коп" с Гошей Куценко.