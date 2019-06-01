В российском Смоленске завершила работу группа польских экспертов и прокуроров, которые проводили осмотр обломков самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года. В катастрофе тогда погиб президент Лех Качиньский и еще 95 человек, которые сопровождали его в рабочем визите в Катынь, передает "Польское радио".

Сообщается, что польские прокуроры и техники-криминалисты изучалми фрагменты обломков машины под наблюдением сотрудников российского Следственного комитета.

В субботу, 1 июня представители польских следственных органов закончитли процедуру осмотра обломков самолета.

Отметим, что это тринадцатый визит представителей польской прокуратуры в Смоленск за девять лет, и второй за последние восемь месяцев. Россия, несмотря на усилия Польши, не хочет вернуть фрагменты Ту-154М и черные ящики, утверждая, что это доказательства в следствии, которое до сих пор продолжается.

Напомним, что британские эксперты нашли следы тротила на обломках самолета, в котором погиб Качиньский.

Также в Европе намерены заставить Россию вернуть Польше обломки самолета Качиньского.