В Госдепе рассказали, что Меркель и Помпео обсудили поддержку и помощь Украине
В пятницу, 31 мая Государственный секретарь США Майкл Помпео провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
"Госсекретарь Помпео вчера встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая поддержку Украины и противодействие агрессии России", - сказано в сообщении.
Кроме того, Меркель и Помпео обсудили также ситуацию в Иране и Афганистане.
Фото: twitter.com
Напомним, что Меркель передумала досрочно складывать полномочия канцлера из-за разочарования в преемнице.
Также Меркель и Зеленский обсудили Минские соглашения и договорились о продолжении Нормандского формата.
При этом, Путин, Меркель и Макрон по телефону обсудили ситуацию на Донбассе.