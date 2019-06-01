В пятницу, 31 мая Государственный секретарь США Майкл Помпео провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.



"Госсекретарь Помпео вчера встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая поддержку Украины и противодействие агрессии России", - сказано в сообщении.

Кроме того, Меркель и Помпео обсудили также ситуацию в Иране и Афганистане.

Фото: twitter.com

Напомним, что Меркель передумала досрочно складывать полномочия канцлера из-за разочарования в преемнице.

Также Меркель и Зеленский обсудили Минские соглашения и договорились о продолжении Нормандского формата.

При этом, Путин, Меркель и Макрон по телефону обсудили ситуацию на Донбассе.