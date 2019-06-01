В субботу, 1 июня, в Харькове в парке Горького установили рекорд по наибольшему количеству детей, которые одновременно играют в шахматы. Об этом пишет издание "Городской дозор".

В сеансе одновременной игры приняли участие участие 556 игроков в возрасте от 5 до 16 лет. Представители Национального реестра рекордов Украины зафиксировали уникальное для страны достижение и передали подтверждающий сертификат мэру города Геннадию Кернесу.

Рекорд был признан установленным в тот момент, когда игроки сделали первый ход. Соперниками игроков стали ведущие гроссмейстеры и детские тренеры. После игры все участники получили медали за участие в установлении рекорда Украины.

Руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова сообщила, что это уже третий шахматный рекорд, который установлен в Харькове.

"Вы - настоящая столица Украины в этом спорте. Первым был ваш знаменитый чемпион Тихон Черняев, который уже в 5 лет сдал первый взрослый разряд по шахматам. Кроме того, самый массовый взрослый турнир тоже прошел здесь", - рассказала она.

Фото: dozor.kharkov.ua

Напомним, что в Харькове установили новый рекорд по количеству танцоров гопака.

Также бывшая украинка, ставшая россиянкой, выиграла чемпионат мира по блиц-шахматам.