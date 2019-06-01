В России в результате взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске количество пострадавших выросло до 79 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По состоянию на 18:00 1 июня на стационарном лечении состоят 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 14 - средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам", - сказано в сообщении.

По данным Минздрава, всего за помощью изначально обратились 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди них нет.

При этом мэр города Иван Носков сообщил, что только 15 работников завода "Кристалл" фигурируют в числе пострадавших.

"15 - это работники завода, пострадавшие. Все легкие, от осколков стекол", - отметил он.

Напомним, что взрыв в Дзержинске повредил почти 200 жилых домов.

Также при взрывах на военном заводе в Дзержинске число пострадавших выросло до 42 человек .