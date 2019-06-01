В России опубликовали оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией, который был заключен 23 августа 1939 года, а также секретный дополнительный протокол к нему. Документы опубликовал фонд "Историческая память".

Оригиналы документов опубликованы впервые, поскольку ранее историкам были доступны только фотокопии немецких оригиналов этих документов. Сканы российских оригиналов пакта предоставил Историко-документальный департамент МИД России.

Документы приведены в виде копий и в двух экземплярах - отпечатанные на пишущей машинке на русском и немецком языках с подписями наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и министра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентропа.

В секретном дополнительном протоколе к Договору о ненападении сказано, что стороны договорились о "разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе", а также территориально-политическом переустройстве областей, входящих в состав Прибалтийских государств и Польши. Также установлены границы сфер интересов.

Фото: historyfoundation.ru

Напомним, что в Украине впервые рассекретили документы о смерти Симона Петлюры.

Также в России рассекретили приказ Сталина бомбить Берлин в 1941 году.