В Украине с 2020 года начнут менять систему поддержки детей, которые живут без родителей. Об этом в Facebook сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Глава Минздрава отметила, что ни одно образцовое интернатное учреждение с лучшими условиями не заменит семью.

"На самом деле из детей, живущих в таких учреждениях в Украине, только 8% имеют статус детей-сирот. У остальных есть мама или папа, или оба из родителей, которые оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка", - рассказала Супрун.

С ее слов, чтобы эти дети росли в своей семье, "ищем способы помочь таким семьям".

"В прошлом году мы подготовили проект постановления Кабинета министров Украины" Об утверждении Положения о центрах реабилитации и паллиативной помощи детям". По нему предусмотрена трансформация домов ребенка в центры медицинской реабилитации и паллиативной помощи", - отметила она.

По ее словам, предполагается, что к 2020 году дома ребенка будут работать в обычном режиме. Параллельно будет проводиться необходимая подготовка - чтобы всех детей, от которых отказались родители, устроить в семьи.

Также Супрун сообщила, что с 2020 года детей не будут принимать дома ребенка.

"Будут созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье", - акцентировала она.

И.о. министра отметила, что до 2023 года на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Количество мест в центрах будет создано в соответствии с потребностями громады.

При этом, по ее словам, во вновь созданных центрах можно будет получить услуги по реабилитации или паллиатива.

Она уточнила, что центр также может предоставлять услуги по респису - временной передышке родителей ребенка с инвалидностью. Помощь будут оказывать в обязательном присутствии родителей или людей, которые их заменяют. В интернаты эти учреждения не превратятся.

"Паллиативная помощь и реабилитация вошли в "зеленый список "- гарантированный государством пакет услуг, за который будет платить Национальная служба здоровья Украины. Эти услуги для граждан будут бесплатные", - добавила в. о. министра.

В то же время она отметила, что все эти изменения не означают, что дети из детских домов останутся без жилья.

"Мы хотим, чтобы дети, которые сейчас живут в них, были устроены в хорошие семьи или могли расти в условиях, приближенных к семейным", - уточнила Супрун.

Она добавила, что в качестве альтернативы детским домам существует практика патронатной семьи (временной).

"Сейчас в стране не хватает патронатных семей. Каждый ребенок, родители которого не могут по ряду причин забрать его домой и налаживают свою жизнь, должны находиться в не интернате, а в патронатной семье. Местные департаменты здравоохранения и управления соцзащиты должны активно заниматься введением этих изменений", - подытожила Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что Супрун назвала способы ускорить медреформу.

Также Супрун предложила украинцам несколько способов бросить курить.