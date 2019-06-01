В Украину намерена зайти одна из крупнейших в Европе компания автобусных перевозок FlixBus. Об этом передает ЦТС.

11 июня 2019 года представители FlixBus проведут в Киеве свою первую в Украине пресс-конференцию.

Гендиректор компании в Польше и Украине Михал Леман расскажет о планах развития FlixBus на украинском рынке, о бизнес-модели FlixBus и сотрудничестве с местными автобусными компаниями, а также о новом стандарте междугородных автобусов для Украины.

FlixBus - немецкая транспортная компания, осуществляющая дальние пассажирские автобусные перевозки по всей Европе и США. Она была образована в 2013 году. Штаб-квартира компании расположена в Берлине.

Ранее "Страна" сообщала, что крупнейший в Европе лоукост Ryanair запустил украиноязычную версию своего сайта.

Также лоукост Wizz Air возобновит полеты из Киева в польский Люблин.