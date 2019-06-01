Проект закона об усилении поддержки Украины, который представили в Конгрессе США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства 1 июня.

Владимир Зеленский поблагодарил США за последовательную поддержку Украины, а президента США Дональда Трампа - за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон. "Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины", - отметил Владимир Зеленский.

Как известно, проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности нашего государства, в частности путем передачи вооружения, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепления возможностей Украины противостоять российским кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами. Также в документе предусмотрено предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США.

Напомним, что в АП подтвердили приглашение Зеленского в Белый дом.