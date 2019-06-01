К ранению 5-летнего ребенка в Киевской области могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информация 31 мая в реанимационное отделение КНС "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы, перелома височной кости.

В полиции заявили, что в тот день около 16.00 четверо несовершеннолетних детей гуляли около места своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы. Учитывая полученную информацию, полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого в 70-150 метрах от места ЧП обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчикаи и банки", - сказано в сообщении.

В ГБР отметили, что к стрельбе могут быть причастны двое полицейских из Переяслав-Хмельницкого отделения нацполиции.

Следователи ГБР проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

В рамках уголовного производства проводятся неотложные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства полицейских, в ходе которых изъяты патроны и другое оружие.

"Следователями ГБР готовится задержание двух полицейских в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также сообщение о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка и избрание меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, что под Киевом выстрелом в голову ранили 5-летнего ребенка.

Также под Одессой около 20 мужчин пыталась захватить склад, охранник стрелял из ружья.