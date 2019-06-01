В воскресенье, 2 июня, в Киеве из-за проведения гала-концерта на Певческом поле Печерского ландшафтного парка возможно изменят график работы столичного метрополитена. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевскогй подземки.

"После окончания концерта, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение (не закрытие) на вход станции "Арсенальная". Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве три станции метро закроют на вход из-за Монатика.

Также в киевском метро 1 июня запустят еще один разрисованный поезд.

Напомним, что в метро Киева начали отключать автоматы по продаже жетонов.