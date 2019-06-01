Сегодня, 1 июня, в Киеве около 5 тысяч человек проехали на велосипедах по улицам города в рамках Велодня, посвященному борьбе за безопасность движения на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Акция велосипедистов началась на Софийской площади, после этого колонна двинулась по улицам столицы в направлении парка "Муромец". К велосипедистам присоединились также посол Индии в Украине Партха Сатпатхи и представители посольства Индии.

Всеукраинский велодень в Киеве - главный праздник велосипедистов. Тысячи велосипедистов, независимо от возраста и стиля катания, в этот день проехали по центральным улицам городов Украины для того, чтобы привлечь внимание к здоровому и активному образу жизни и взаимопониманию с водителями на дорогах. Массовостью акции организаторы желают продемонстрировать необходимость создания качественной велосипедной инфраструктуры, безопасных условий на улицах города и нулевой толерантности в обществе к случаям ДТП, в которых есть пострадавшие.

В Киеве акция прошла в тринадцатый раз. Программу мероприятий продолжил Велофестиваль в парке "Муромец".

Фото: kyivcity.gov.ua

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