Очередное ложное минирование, на этот раз дипломатического ведомства Пакистана произошло в Киеве вчера днем, 31 мая.

Как "Страна" узнала из собственных источников в МВД, на официальную электронную почту Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пришло письмо с угрозами взрыва посольства Пакистана в Украине.

Причем "минер" оказался с юмором и письмо прислал с электронного адреса - "vovanzelen". Реагируя на это сообщение, к посольству на улице Панфиловцев в Печерском районе Киева выехали взрывотехники и полиция, однако представители дипведомства отказались от осмотра своих помещений и решили не писать заявление о преступлении.

Представители посольства также отказались от предоставления каких-либо объяснений. Поэтому взрывотехники зафиксировали в акте отказ от осмотра и уехали.

По данному факту правоохранители начали расследование по ч.1 ст.259 УК Украины -Неправдивое сообщение о взрыве.

Напомним, что неизвестные "заминировали" сразу ЧАЭС и аэропорт "Борисполь".

Также в Киеве заминировали все Ашаны, АТБ, Сильпо, а также больницы и жилые дома.