Число госпитализированных в результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 15, одного человека уже выписали. Всего при взрывах пострадало 42 человека, ранее сообщалось о 38 раненых.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

"По данным Министерства здравоохранения Нижегородской области, в результате взрыва на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы", - сказал источник агентства, уточнив, что пострадавших в тяжелом состоянии нет.

По данным источника в экстренных службах, ситуация на заводе стабилизирована, угрозы распространения пожара нет. Глава города Иван Носков добавил, что 15 работников ГосНИИ "Кристалл" фигурируют в числе пострадавших в результате взрывов на предприятии.

"15 - это работники завода, пострадавшие. Все легкие, от осколков стекол", - сказал он. Носков добавил, что детей среди пострадавших при взрывах на заводе, по предварительным данным, нет.

В свою очередь, в пресс-службе МЧС сообщили, что от взрывов пострадали четыре местных жителя и 38 работников завода "Кристалл". Всего, по данным МЧС, госпитализированы 14 человек, тяжелых среди них нет.

Как сообщала "Страна", при взрыве завода с боеприпасами повреждения зафиксированы в 180 жилых домах, а также в зданиях социальных объектов.

Напомним, что следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности после взрывов в цехе по производству тротила. По данным спасателей, произошло три взрыва, а не два.