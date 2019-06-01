В Будапеште суд на месяц арестовал капитана теплохода Viking Sygin, гражданина Украины Юрия С. в связи с аварией прогулочного катера на реке Дунай, в результате чего погибли как минимум семь человек. Об этом пишет местное издание Bors Online.

Суд постановил, что раз капитан является иностранцем, то существовала вероятность его бегства из Венгрии. При этом украинцу назначили залог в размере 15 млн форинтов (больше 45 тыс. евро). Прокуратура обжаловала это решение.

После заседания суда капитан Viking Sygin, по словам его адвоката, выразил соболезнования родственникам погибших и всем, кого затронула трагедия, но продолжил настаивать, что действовал по правилам и не его ошибка привела к затоплению катера.

Отмечается, что перед зданием суда на его решение по капитану ожидало большое количество журналистов из Южной Кореи и Украины.

Напомним, что в Будапеште перевернулось туристическое судно во время прогулки на Дунае, погибли семь человек.

Позже капитана затонувшего на Дунае корабля, задержали власти Венгрии по подозрению в халатности.