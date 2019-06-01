Катера ВМС Украины типа "Island" дооборудовали и провели ряд испытаний. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.

В сообщении говорится, что катера ВМС ВС Украины типа "Island" переданы в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной и находятся на завершающей стадии испытаний. Рабочая группа ВМС ВС Украины вместе с иностранными коллегами проводят плановые швартовые, маневренные и скоростные испытания судна после его дооборудования новейшими системами и механизмами.

Отмечается, что 30 мая из бухты Арундле (г. Балтимор, штат Мэриленд) совершил контрольный выход патрульный катер "Славянск" (Р191). Во время похода украинские военные вместе с представителями ВМС США провели проверку обновленного оборудования корабля, и убедились в его эффективности. "Следует отметить, что уже 8 июня ожидается прибытие экипажей катеров в г. Балтимор, где начнется их практический и завершающий этап обучения на катерах Р190 - Р191 с последующим перемещением в Украину", - добавили в ВМС ВСУ.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

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