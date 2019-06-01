В России, в Кемеровской области, заместитель главы Киселевска по ЖКХ Сергей Шишкин выпил воду с червями после жалоб жителей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сам же чиновник отметил, что это был не червь, а личинка комара.

Массово находить червей в воде жители района начали с 22 мая, а 31 мая принесли городским властям баночки, где плавают черви. На встрече с жителями Шишкин выпил стакан воды "с червем".

"Я выпил эту воду, потому что уже люди довели. Я сам пользуюсь этой водой десять лет, потому что там вода не хлорированная. Я пока живой", - отметил Шишкин.

Он уточнил, что сейчас берутся пробы воды и вскоре будут готовы результаты.

Напомним, что в Хакасии чиновник ловким броском повалил журналиста "России 24" во время интервью.

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