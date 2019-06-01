Сегодня, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский снова назначил Николая Кулебу уполномоченным по правам детей (после того, как Петр Порошенко уволил его указом №290/2019 от 19 мая). Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам детей", - говорится в тексте указа № 348/2019.

Напомним, ранее Николай Кулеба занимал должность детского омбудсмена с декабря 2014 по май 2019 года. С сентября 2006 года по декабрь 2014 года он занимал должность начальника Службы по делам детей КГГА. За это время Кулеба сформировал столичную политику в отношении защиты прав детей, внедрил ряд городских детских программ, развил семейные формы воспитания детей-сирот и профилактическую работу с семьями в сложных жизненных обстоятельствах (в результате количество детей-сирот в интернатных учреждениях уменьшилось в пять раз), открыл первый в стране "Городской центр ребенка", который ввел обучение для усыновителей, активизировал устройства детей-сирот в семьи.

Сам Кулеба женат, воспитывает четверых детей.

Фото: facebook.com/nikolai.kuleba.5

Как сообщала "Страна", Зеленский назначит в руководство СБУ людей Коломойского, Авакова и фабрикатора политических дел.

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