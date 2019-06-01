В субботу, 1 июня, под Киевом 5-летний ребенок получил тяжелое ранение головы и открытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полиция определила, что ранение ребенок получил в результате случайного выстрела в городе Переяслав-Хмельницкий. Мальчика доставили в больницу и прооперировали.

Правоохранители уже установили лиц, которые могут быть причастны к нанесению травмы мальчику.

Телеканал "112 Украина" узнал детали происшествия.

После того, как полиция обследовала место инцидента, в 30 метрах от него, за кустами, нашли разбитые бутылки. Предположительно, по словам очевидцев, оттуда могли стрелять. Кто-то, возможно, просто тренировался из огнестрельного оружия, и пуля случайно попала в мальчика.

Как рассказали дети, с которыми гулял мальчик, сначала они услышали громкий звук, после этого ребенок упал на землю, а они позвали взрослых. Сначала все думали, что мальчик просто упал на землю и ударился о камень.

Врач сообщила, что ребенок в крайне тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких. Геодинамика поддерживается лекарствами и кардиотонизирующими средствами.

Напомним, что в Киеве мужчина открыл стрельбу по хулиганам во время прогулки с дочкой.

Также житель Днепра открыл стрельбу по пенсионерам из окна своей квартиры.