В Дзержинске Нижегородской области РФ при взрыве завода с боеприпасами повреждения зафиксированы в 180 жилых домах, а также в зданиях социальных объектов. Об этом сообщает ТАСС.

"По последним данным, повреждено около 180 домов многоквартирных, несколько десятков учреждений социальной сферы, есть повреждения стекол", - рассказал источник агентства.

Напомним, число пострадавших от взрыва на заводе боеприпасов ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске под Нижним Новгородом выросло до 38 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности после взрывов в цехе по производству тротила. По данным спасателей, произошло три взрыва, а не два.

Кроме того, после взрывов власти Нижегородской области объявили режим ЧП в городе Дзержинск и трех прилегающих к нему поселках (Пыра, Желнино и Лесной Кордон).

Сначала было известно, что при взрыве завода под Нижним Новгородом пострадали 19 человек, повреждены здания.