Киевское Динамо подпишет контракт с хавбеком Аустрии Мохаммедом Кадири. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Чемпионат".

Сумма трансфера в украинский клуб и условия контракта пока неизвестны.

23-летний футболист начинал карьеру в ганском Ашанти Голд, после чего переехал в венскую Аустрию. Прошлый сезон на правах аренды провел в тульском Арсенале. Сыграл 27 матчей, забил два гола и сделал четыре ассиста. Вызывался в сборную Ганы, но на поле не выходил.

В Динамо Кадири может сыграть опорника и центрального защитника.

Портал Transfermarkt его оценил в 1,5 млн евро. Контракт с Аустрией истекает следующим летом.

Фото: Футбол 24

Напомним, что лучшим футболистом последнего тура Премьер-лиги стал динамовец.

Также стали известны все возможные соперники Динамо в отборе к Лиге Чемпионов.