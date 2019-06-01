Первый трансфер Динамо. В Киев переезжает 23-летний хавбек из Африки
Киевское Динамо подпишет контракт с хавбеком Аустрии Мохаммедом Кадири. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Чемпионат".
Сумма трансфера в украинский клуб и условия контракта пока неизвестны.
23-летний футболист начинал карьеру в ганском Ашанти Голд, после чего переехал в венскую Аустрию. Прошлый сезон на правах аренды провел в тульском Арсенале. Сыграл 27 матчей, забил два гола и сделал четыре ассиста. Вызывался в сборную Ганы, но на поле не выходил.
В Динамо Кадири может сыграть опорника и центрального защитника.
Портал Transfermarkt его оценил в 1,5 млн евро. Контракт с Аустрией истекает следующим летом.
Фото: Футбол 24
Напомним, что лучшим футболистом последнего тура Премьер-лиги стал динамовец.
Также стали известны все возможные соперники Динамо в отборе к Лиге Чемпионов.