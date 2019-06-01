Личный тренер Владимира Зеленского Дмитрий Ткаченко рассказал "Стране", как относится к поеданию шаурмы, с которой президент недавно сфотографировался на заправке.

"Все мы люди... Ничто людское нам не чуждо! И мы находим способ компенсировать любые слабости", - так тренер президента Дмитрий Ткаченко прокомментировал шаурму, которую президент съел на заправке.

Тренер добавил, что съеденную шаурму президент уже "отработал". Но как именно - не уточнил. Видимо, речь шла о тренировках.

"Новость о "прейскуранте" за нарушения дисциплины - это выдумка. Если человек нарушает дициплину в вопросах здоровья - нужно не наказывать, а компенсировать", - добавил Дмитрий Ткаченко.

Дмитрий говорит, что президент уже сжег калории. В 100 граммах шаурмы содержится 250 - 290 Ккал.

Ранее "Страна" сфотографировала Зеленского на тренировке с Дмитрием Ткаченко в Мариинском парке.

Дмитрий Ткаченко - мастер спорта по современному пятиборью, многократный победитель украинских и международных соревнований по триатлону на олимпийской и спринт дистанции. Он неоднократно участвовал в блогах Зе о здоровом образе жизни Ze Kubiki.