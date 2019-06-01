Конгресс США обнародовал законопроект о санкциях в отношении ряда физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает "Интерфакс".

Санкции предлагается вводить против компаний, которые на тех или иных условиях предоставляют свои суда для прокладки нефтепровода на глубине от 100 футов ниже уровня моря. Также ограничения могут распространяться на страховщиков таких судов.

Согласно законопроекту, президент США может ввести в отношении нарушителя пять и более видов санкций, среди которых:

отказ от страхования или продления кредита,

отказ от выдачи лицензии на экспорт,

запрет на предоставление займов,

отказ в заключении госконтрактов,

запрет на работу с федеральными средствами или госдолгом США в качестве основного дилера.

Участникам строительства "Северного потока-2" также грозит запрет на заключение контрактов с правительством США для поставок товаров и услуг. Финансовым институтам США могут запрещать выдачу кредитов на общую сумму более $10 млн в течение 12 месяцев.

Группа американских сенаторов, подготовившая законопроект, также выступила с предложением разработать стратегию улучшения энергетической безопасности европейских союзников США. Подготовкой стратегии рекомендовано заняться Государственному департаменту США в координации с другими ведомствами.

Законопроектом также предусмотрено, что не позднее чем через 90 дней после его вступления в силу государственный секретарь США должен будет предоставить соответствующим комитетам Конгресса доклад, отражающий оценку влияния проекта газопровода "Северный поток-2" на национальную безопасность США, а также оценку того, как увеличение зависимости европейских стран от российского газа отразится на энергетической безопасности Европы, дипломатической безопасности и внешней политике Украины и Германии, а также на дипломатических миссиях и структурах американского правительства в Европе.

По мнению авторов законопроекта, в докладе госсекретаря также должно быть упомянуто о деятельности России, направленной на оказание влияния на общественное мнение через цифровые платформы, телерадиовещание, интернет и печатные СМИ с целью поддержки проекта "Северный поток-2" и других экспортных российских энергопроектов, а также о поддержке со стороны России мозговых центров, академических учреждений, торговых ассоциаций и неправительственных организаций в Европе.

Ранее стало известно о том, что пуск Северного потока - 2 могут перенести на 2020 год. Допускается перенос срока, потому что Дания до сих пор не выдала разрешение на строительство газопровода, который посчитала угрозой собственной государственности.

Как сообщала "Страна", в "Газпроме" допускают задержки в строительстве "Северного потока-2".

Отметим, что Россия может остановить транзит газа через Украину и без запуска "Северного потока-2". В настоящее время "Газпром" осуществляет поставки газа в Европу в ускоренном теме, чем создает дополнительные запасы ресурса, которые в настоящее время являются рекордными.