В Украине начали устанавливать билборды с экс-президентом Петром Порошенко. На плакатах политик призывает вступать в ряды его новой партии "Европейская Солидарность".

"Выбирай НАТО и ЕС. Присоединяйся!" - сказано на борде.

Отметим, что на плакате 53-летний Порошенко выглядит значительно моложе, чем в реальности. Вероятно, над лицом Порошенко сильно поработали дизайнеры - он резко помолодел. Вероятно активно использовался фотошоп.

Фото: Страна

Фото: 24 канал

Ранее "Страна" сообщала, что экс-президент Украины Петр Порошенко получил партийный билет "Европейской Солидарности" (Блок Петра Порошенко "Солидарность" под новым названием).

31 мая в Киеве прошел съезд партии "Европейская солидарность", лидером которой стал экс-президент Петр Порошенко. Партийный список кандидатов в народные депутаты от "ЕС" огласят позже, однако уже известно, кто из политиков войдет в президиум политической силы.