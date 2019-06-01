В пятницу, 31 мая, Валентина Бузина, мама убитого журналиста и публициста Олеся Бузины обратилась к президенту с официальным заявлением о личном приеме. Об этом сообщил адвокат Ренат Кузьмин на странице в Facebook.

Несмотря на то, что с момента убийства Олеся Бузины, прошло более 4-х лет, виновные до сих пор не установлены и не наказаны, а дело против предполагаемых исполнителей более 15 месяцев затягивается в суде с целью спасти от тюрьмы убийц и их покровителей.

"Совершенно очевидно, что к убийству Олеся причастны украинские спецслужбы и сокрытие этого факта стало причиной массовых фальсификаций и бесчисленных нарушений, допущенных по делу. Примечательно, что в отношении заказчиков и организаторов убийства дело было выделено и похоронено в архивах ГПУ без проведения каких-либо следственных действий. При этом экс-президент, руководители СБУ, ГПУ и МВД не только отказали Валентине Павловне в личном приеме, но и сделали все, чтобы убийцы не понесли заслуженного наказания. Именно это обстоятельство вынудило потерпевшую обратиться за защитой своего нарушенного права в ЕСПЧ с иском к Украине, а представители ООН, ОБСЕ и Госдепартамента США обратили внимание украинской власти на допущенные нарушения", - говорится в сообщении правозащитника.

Кузьмин надеется, что новый президент по-человечески отнесется к просьбе Валентины Бузины и примет ее, после чего дело примет справедливый оборот.

Фото: facebook.com/RRKuzmin

Ранее "Страна" сообщала, что в день годовщины убийства журналиста Бузины в ОБСЕ призвали украинскую власть ускорить расследование.

Напомним, Олесь Бузина был убит в апреле 2015 года во дворе многоэтажки, где он проживал. Обвиняемым в его убийстве Андрею Медведько и Денису Полищуку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В день годовщины убийства, 16 апреля, в блоге "ЯсноПонятно" "Страна" вспоминала подробности этого преступления, расследования и судебного процесса. Причина столь длительного процесса может быть связана в принадлежности исполнителей к ультраправой организации С14, а заказчиков - к действующей власти.

Также мы писали, что суд по убийству Олеся Бузины возобновился недавно, 8 апреля.