Министерство экономического развития России выдало разрешения на поставки дизельного топлива и сжиженного газа в Украину в июне 2019 года, но снизила их на 30-50% от текущего уровня. Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на источники из окружения российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл.

Согласованный на июнь объем поставки дизельного топлива составит 65 тысяч тонн, из которых Роснефть поставит - 50 тысяч тонн, Лукойл - 14,9 тысяч тонн. В то же время, по словам поставщиков, близких к Лукойлу, согласованные на июнь поставки лукойловского ресурса составят 20 тысяч тонн по ДТ и 10 тысяч тонн по СПГ. "Поставки Лукойла будут снижены ровно на 33% от майского уровня", - сообщил источник, близкий к этой компании.

Процент уменьшения поставок ресурса Роснефти пока неизвестен, но исходя из озвученных цифр, он может составить 50-75% от майских объемов. Также объемы поставок российских ДТ и СПГ в Украину будут согласовываться Минэкономразвития РФ ежемесячно. Ранее же Федеральная служба по таможенному и экспортному контролю утверждала предельные объемы экспорта на год.

По данным Консалтинговой группы А-95, в январе-апреле 2019 года среднемесячный импорт ДТ из России составлял 225 тысяч тонн: 205 тысяч тонн приходилось на ресурс Роснефти, 20 тысяч тонн - на ресурс Лукойла. Ежемесячные поставки СПГ были на уровне 53,5, из которых газ Роснефти - 43 тысяч тонн, Лукойла - 10,5 тысяч тонн.

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк уверен, что российские ограничения на поставки в Украину дизельного топлива, нефти и масел, которые вступят в силу с 2 июня, могут создать проблемы для Украины.

Как сообщала "Страна", Российская Федерация установила запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. С 1 июня нефть и нефтепродукты можно будет ввозить из РФ в Украину только по специальному разрешению.