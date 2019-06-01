Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" идет на внеочередные выборы в Верховную Раду вместе с партией "Основа" Сергея Таруты. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Мы приветствуем, что голос Донбасса, сильный и профессиональный, будет звучать в политической партии "Батькивщина". Мы и дальше будем привлекать к команде профессионалов и молодых специалистов. Потому что считаем, что только синергия опыта, молодости и репутации может помочь стране уйти вперед и выйти из хаоса", - сказал народный депутат от "Батькивщини" Иван Крулько.

По его словам, деолигархизация будет основной задачей следующего парламента. Также Тарута добавил, что соответствующее решение его партия приняла на внеочередном съезде 31 мая.

"Прежде всего наши партии будут объединять идеологические платформы в экономической сфере и в вопросе восстановления мира в Украине. Также мы будем формировать и согласовывать совместный список кандидатов в депутаты. Уверен, в Раду в составе нашей объединенной команды пройдут самые достойные, рейтинговые и уважаемые представители "Основы" и "Батькивщины", - написал он в Facebook.

Он не уточнил, когда будет сформирован совместный список.

Фото: facebook.com/taruta

Напомним, что Садовой рассказал, кто пойдет на выборы от "Самопомощи".

Также в "Слуге народа" решили искать кандидатов на выборы в Раду онлайн.