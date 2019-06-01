В субботу, 1 июня, в Испании пройдет финальный матч Лиги чемпионов между английскими Тоттенхэмом и Ливерпулем. Игра начнется с минуты молчания в память о погибшем в ДТП футболисте Хосе Антонио Рейесе, сообщает пресс-служба Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА).

"УЕФА и весь европейский футбол глубоко опечалены новостью, что сегодня скончался Хосе Антонио Рейес. Хотел бы выразить соболезнования всем родным и близким. Он мог похвастаться уникальной карьерой и выигрывал трофеи, где бы ни играл. Я шокирован и опечален новостью, что его жизнь оборвалась так быстро", - сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

Хосе Антонио Рейес - единственный футболист, в активе которого пять побед в Кубке УЕФА/Лиге Европы УЕФА. В 2010 и 2012 годах он выигрывал турнир в составе Атлетико, а в 2014, 2015 и 2016 годах побеждал в составе Севильи.

Финал Лиги чемпионов -2018/2019 пройдет сегодня 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало матча - 22:00.

Фото: КП

Напомним, что экс-форвард Арсенала и Реала Хосе Рейес погиб в ДТП.

Также УЕФА отложил на месяц изменения в футбольных правилах.