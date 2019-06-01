В Днепропетровской области провели масштабную облаву на подпольные казино и тотализаторы. Сотрудники Нацполиции и прокуратуры ликвидировали 3 игорных заведения в Никополе и Марганце (Днепропетровская область). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Днепропетровской области.

Во время обысков правоохранители изъяли 39 компьютеров, документы, кассовые книги, ноутбук, мобильный телефон и другое имущество. Также правоохранители изъяли 5 100 долларов и 82 000 гривен. Начаты расследования по признакам преступлений, предусмотренных ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица.

Фото: dnipr.gp.gov.ua

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