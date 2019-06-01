Президент Украины Владимир Зеленский ввел в структуру Администрации президента должности своего первого помощника, помощников, представитель президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента. Соответствующие изменения внесены указом №347/2019 от 31 мая.

Ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента.

Изменения внесены в утвержденный от 2 апреля 2010 Положения об Администрации президента Украины и указу от 14 июля 2014 года "Вопрос администрации президента Украины".

Фото: president.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Администрации президента подтвердили приглашение Зеленского в Белый дом.

Ранее в блоге "Ясно. Понятно" с Олесей Медведевой мы сообщали, чьи люди пополняют команду Зеленского.

Также в АП пригрозили обнародовать полную аудиозапись встречи Зеленского с главами фракций.