Число пострадавших от взрыва на заводе боеприпасов в Дзержинске под Нижним Новгородом выросло до 38 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости.

Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Пожарных в целях безопасности эвакуировали из горящего цеха завода "Кристалл". По словам собеседника агентства в экстренных службах региона, возникла угроза взрыва в соседнем здании.

Видео: youtube.com

Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности после взрывов в цехе по производству тротила. По данным спасателей, произошло три взрыва, а не два.

В сети также появилось видео с проходной завода - там выбитые окна, искореженный металл, сообщает Mash. Отмечается, что дальше не пускают никого.

Видео: t.me/breakingmash

Кроме того, после взрывов власти Нижегородской области объявили режим ЧП в городе Дзержинск и трех прилегающих к нему поселках (Пыра, Желнино и Лесной Кордон).

Сначала было известно, что при взрыве завода под Нижним Новгородом пострадали 19 человек, повреждены здания.