В киевском международном аэропорту Борисполь снова сложилась неприятная для пассажиров ситуация, когда авиакомпания МАУ продала на самолет больше мест, чем было в самолете. Об этом сообщил один из пассажиров Азар Сафаров, который так и не смог вылететь из Киева в Харьков.

"Великолепная" авиакомпания Fly UIA (МАУ) продала на 7 билетов больше, чем есть мест в самолете. И это только по состоянию на час до вылета. Может и больше продала. "Великолепная" авиакомпания не предупредила об этом", - пишет Сафаров.

При этом сотрудники МАУ выборочно определили 7 пассажиров из 10, которые смогли полететь забронированным рейсом. По словам Сафарова, в аэропорту осталась группа музыкантов, которая не сможет дать концерт в Харькове.

Впрочем, в комментариях Сафарову пояснили, что с начала летнего сезона многим жителям Украины, большинство которых летели через МАУ, пришлось узнать, что такое "овербукинг", когда пассажиры попросту не сумели попасть на самолет, билеты на который бронировали за несколько месяцев до рейса.

И сверхпродажа билетов, когда при 100 посадочных местах в самолете, авиакомпания продает 110 - вовсе не обычная ошибка или опечатка. Это стратегия.

Так, Ксюша Тарасенко пишет про компенсацию в 250 Евро и вылет следующим рейсом, которые обычно предлагают пассажирам. "На вечерний рейс в воскресенье из Вены в Киев такое бывает достаточно часто, и на собственном опыте скажу, что ждать, пока согласятся все 12 человек, которые все попали на посадку, иногда приходится 1-2 часа, так что нормальная практика".

Ответили на претензии Сафарову и представители "МАУ".

"Примите мои извинения за причиненные Вам неудобства. Иногда, авиакомпания действительно вынуждена продавать чуть больше билетов, чем мест на борту. В МАУ такая практика редко приводит к трудностям, процесс так называемой "перепродажи" очень внимательно проверяется и строго контролируется. Как показывает статистика, собственный опыт авиакомпании МАУ и опыт других перевозчиков, некоторое количество пассажиров, имеющих подтвержденное бронирование на рейс, могут не воспользоваться услугами авиаперевозчика. Существует такое понятие, как no-show, когда пассажир с подтвержденным местом и выкупленным билетом не является на рейс. Количество таких неявок зависит от направления, даты вылета и может доходить до 5-10% от количества кресел на борту. Специальная программа анализирует количество неявок и дает в продажу дополнительные места. В случае, если пассажир попадает в ситуации, когда мест на борту не остается, ему обязательно предлагается повышение класса обслуживания или, в случае отсутствия такой возможности, альтернативный маршрут перелета до конечного пункта назначения, указанного в билете. Также пассажир может вернуть полную стоимость своего билета, независимо от правил тарифа, если перелет для него более не актуален. Если же пассажир соглашается путешествовать до конечного пункта своего прохождения альтернативными рейсами, он имеет право обратиться к перевозчику за компенсацией. Пожалуйста, обратитесь в отдел по работе с клиентами МАУ для рассмотрения этого вопроса. Письмо в произвольной форме с номером Вашего билета просьба прислать по адресу: customerrelations@flyuia.com"

Фото: facebook.com/azad.safarov

Напомним, 26 мая рейс PS55 "Киев - Одесса" авиакомпании МАУ взлетел, оставив в аэропорту "Борисполь" около 30 пассажиров. Инцидент произошел по ошибке сотрудников обслуживающей компании "Аэрохендлинг", автобусы которой не довезли людей из терминала к самолету.

После этого инцидента в МАУ сделали заявление, о том, что "забытым" пассажирам будет возвращена стоимость неиспользованного билета "Киев - Одесса", а также, согласно правилам авиакомпании МАУ, будет оплачена компенсация в размере 250 EUR.