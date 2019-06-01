Луценко обиделся на Данилюка, что тот его не позвал на СНБО
Генпрокурор Юрий Луценко обиделся на секретаря СНБО Александра Данилюка за то, что тот не пригласил его на первое заседание СНБО под председательством президента Владимира Зеленского. Об этом Луценко с сарказмом написал в Facebook.
"Если бы господин секретарь Данилюк не забыл меня пригласить туда (на заседание СНБО - прим. ред.), я бы сказал следующее.
1. Если о деолигархизации говорить всерьез - надо наконец внести в проект Госбюджета ренту на добычу угля и руды так же, как существует рента на добычу газа. Именно это может стать источником социальной помощи шахтерам.
2. Россия накопила в европейских (важно - неукраинских ) хранилищах большие объемы газа для зимнего потребления ЕС. Очевидно, что страна - агрессор планирует блокаду нашей трубы. Собственных объемов газа не хватит для поддержания давления в газотранспортной системе. Для импорта газа надо дополнительно 3 млрд куб. В этих условиях надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90(!) % доходов Нафтогаза.
3. Незаконный отбор газа ( проще говоря - воровство) частными облгазами составил в этом году 5 млрд. До конца года объем хищений может составить 10 млрд кубов. Очевидно, что надо не только надеяться действий от НАБУ, но и избавить наконец эти искусственные олигархические кормушки статуса поставки газа населению, что переносится уже с 2015 года.
4. В условиях объявленной РФ нефтяной блокады Украина имеет в силу давно утвержденных санкций против Роснефти наконец передать в управление целостный имущественный комплекс Прикарпатзападтранс".
"Про криминал Данилюка, связанный с недостоверным декларированием я бы пока промолчал:)", - с сарказмом резюмировал Луценко.
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Отметим, что Луценко не позвали на совещание СНБО по энергетической безопасности. У генпрокурора назвали это "досадной ошибкой неопытного секретаря", которая будет в следующий раз исправлена. Отметим, что главу ГПУ на самом деле не исключали из состава СНБО.
Также мы писали о том, что Зеленский скоро попросит Раду уволить Луценко.