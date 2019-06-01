Генпрокурор Юрий Луценко обиделся на секретаря СНБО Александра Данилюка за то, что тот не пригласил его на первое заседание СНБО под председательством президента Владимира Зеленского. Об этом Луценко с сарказмом написал в Facebook.

"Если бы господин секретарь Данилюк не забыл меня пригласить туда (на заседание СНБО - прим. ред.), я бы сказал следующее.

1. Если о деолигархизации говорить всерьез - надо наконец внести в проект Госбюджета ренту на добычу угля и руды так же, как существует рента на добычу газа. Именно это может стать источником социальной помощи шахтерам.

2. Россия накопила в европейских (важно - неукраинских ) хранилищах большие объемы газа для зимнего потребления ЕС. Очевидно, что страна - агрессор планирует блокаду нашей трубы. Собственных объемов газа не хватит для поддержания давления в газотранспортной системе. Для импорта газа надо дополнительно 3 млрд куб. В этих условиях надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90(!) % доходов Нафтогаза.

3. Незаконный отбор газа ( проще говоря - воровство) частными облгазами составил в этом году 5 млрд. До конца года объем хищений может составить 10 млрд кубов. Очевидно, что надо не только надеяться действий от НАБУ, но и избавить наконец эти искусственные олигархические кормушки статуса поставки газа населению, что переносится уже с 2015 года.

4. В условиях объявленной РФ нефтяной блокады Украина имеет в силу давно утвержденных санкций против Роснефти наконец передать в управление целостный имущественный комплекс Прикарпатзападтранс".

"Про криминал Данилюка, связанный с недостоверным декларированием я бы пока промолчал:)", - с сарказмом резюмировал Луценко.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Отметим, что Луценко не позвали на совещание СНБО по энергетической безопасности. У генпрокурора назвали это "досадной ошибкой неопытного секретаря", которая будет в следующий раз исправлена. Отметим, что главу ГПУ на самом деле не исключали из состава СНБО.

Также мы писали о том, что Зеленский скоро попросит Раду уволить Луценко.