Журнал Forbes вернется в Украину до конца 2019 года, главным редактором "Forbes Украина" станет бывшая замглавреда Kyiv Post и исполнительный директор "Громадського телебачення" Екатерина Горчинская. О назначении пишет theБабель со ссылкой на два источника.

Сама Горчинская не подтвердила и не опровергла информацию. "Никаких комментариев, ничего по этому поводу сказать не могу", - заявила она.

Горчинская работала также руководителем отдела расследований "Радио Свобода" и корреспондентом The Wall Street Journal в Украине. На должность СЕО "Громадського телебачення" Екатерину назначили в январе 2016 года и проработала она до октября 2018-го.

Екатерина Горчинская Фото: telekritika.ua

Ранее издание AIN.UA сообщало, что журнал Forbes вернется в Украину до конца 2019 года. Издателем выступит словацкая компания Barecz & Conrad Media, которая владеет этим журналом в Словакии, Чехии, Австрии и Венгрии. Журнал выпустил свой последний номер в 2017 году, а редакция журнала уволилась в полном составе. Причиной стало давление и цензурирование журнала со стороны новых владельцев UMH холдинга, который был выкуплен в 2013 году у Бориса Ложкина уже беглым олигархом Сергеем Курченко.

Напомним, что в прошлом году суд отказался передать медиахолдинг Курченко в управление Нацагентства по управлению активами.

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