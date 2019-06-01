Экс-форвард "Арсенала", "Реала", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейес трагически погиб в ДТП. О смерти известного 35-летнего футболиста сообщила официальный Twitter "Севильи".

Сообщается, что футболист скончался в результате дорожно-транспортном происшествии, ему на момент происшествия было 35 лет. ДТП случилось на шоссе между Севильей и Утрерой. Другие подробности случившегося пока остаются неизвестными.

За "Севильи" Хосе Антонио Рейес провел почти 250 матчей. Почти столько же полузащитник провел в составе "Атлетико Мадрид" и "Арсенал".

Фото: twitter.com/sevillafc

Хосе Антонио Рейес

Отметим, что, кроме прочего, Рейес сыграл 21 матч за сборную Испании, в которых забил 4 гола. Он отметился многими титулами. С "Севильей" выиграл чемпионат Сегунды (второй дивизион Испании) в сезоне-2000/01 и брал Лигу Европы с 2014 по 2016 год, в Англии стал чемпионом с "Арсеналом" в 2004 году и обладателем Кубка страны в 2005-м. В 2006-м дошел до финал Лиги чемпионов, где проиграл "Барселоне".

В Испании взял титул чемпиона в 2007-м в составе "Реала". Также выиграл две Лиги Европы в составе "Атлетико" (2010, 2012), Суперкубок УЕФА-2010, Кубок Интертото-2007. В составе "Бенфики" из Лиссабона взял Кубок португальской лиги-2009. Чемпион Европы в составе сборной U-19 в 2002 году.

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