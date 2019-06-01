Приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить с официальным визитом США поступило от американского президента Дональда Трампа в четверг, 30 мая. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины, пишет Интерфакс-Украина.

"Письмо с официальным приглашением было получено в четверг. Поездка запланирована", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Напомним, что СМИ сообщили о том, что Трамп пригласил Зеленского в Белый дом для серьезного разговора. После этого в АП подтвердили приглашение Зеленского в Белый дом.

При этом в США предложили сделать Украину главным союзником Америки. Так, проект закона об усилении поддержки Украины был презентован в Палате представителей Конгресса США. В частности, документ предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления данным документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс.