В Киеве сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины задержали на взятке начальника отдела и заместителя руководителя одного из филиалов ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы и при содействии департамента безопасности "Укрзализныци" установили, что чиновники требовали 270 тысяч гривен от представителя коммерческой структуры. "За указанную сумму неправомерной выгоды злоумышленники обещали заключить с предпринимателем договор ответственного хранения имущества", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали обоих чиновников на рабочем месте после получения всей суммы взятки. Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

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