В Украине июнь обещает стать достаточно спокойным по силе проявления солнечной активности. Об этом говорят данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

В частности, незначительные магнитные колебания пройдут 1 июня. Остальные дни, согласно данным лаборатории, они не затронут. В дни магнитных бурь врачи советуют поберечь свое здоровье: меньше использовать телефон и меньше времени проводить за компьютером. Гипертоникам рекомендуется употреблять больше воды и меньше соли, чтобы не задерживать жидкость в организме и не повышать давление. Гипотоникам же советуют пить тонизирующие напитки, например, настойку лимонника или элеутерококка.

У метеозависимых людей в эти дни могут наблюдаться головные боли, снижение трудоспособности и повышение тревожности. Для снижения влияния магнитных бурь, можно также снизить нагрузку на работе и избежать серьезных физических нагрузок.

Магнитные бури в июне. Фото: tesis.lebedev.ru

Как сообщала "Страна", вместе с магнитными бурями в Украину пришла жара до +33, но часть страны опять зальют дожди.

Напомним, что на западе Украины непогода подтопила сотни домов, на выходных будет то же самое.

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