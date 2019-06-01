Число пострадавших при взрывах на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области составило 19 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

В пресс-службе сообщили, что у большинства пострадавших "осколочные ранения легкой и средней степени тяжести".

В ГосНИИ "Кристалл" также сообщили, что жертв, по предварительным данным, в результате взрыва нет, так как службы предприятия успели эвакуировать персонал. "По предварительной информации, жертв нет. На месте ЧП сейчас работают бригады МЧС", - сказали в ГосНИИ "Кристалл".

"Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал", - добавил собеседник.

Также сообщается, что два человека пропали без вести после взрыва.

Фото: opennov.ru

Канал Mash в Telegram сообщает, что сейчас поиски пострадавших на заводе временно прекращены из-за угрозы повторного взрыва. Предполагается, что в помещениях все еще есть люди. Канал опубликовал видео второго взрыва. "Мама, уйди от окна! Бегом! В другую комнату!", - кричит мужчина матери после взрыва.

Момент второго взрыва в Дзержинске Видео: t.me

Сейчас сотрудники службы безопасности завода и МВД города оцепили территорию предприятия. По данным пресс-службы МЧС РФ, площадь пожара составляет 100 кв. метров. Ему присвоен третий номер сложности.

По информации оперативного штаба на мечте ЧП, "угрозы загрязнения воздуха после взрывов на ГосНИИ "Кристалл" нет". В то же время, агенство отмечает, что в результате взрывов оказалось разрушено административное здание.

Фото: vk.com/shalina11

При этом в администрации города сообщили, что не получали информацию об угрозе жилым домам после взрыва. "По предварительной информации, у соседних домов выбило окна, это факт, где-то просто тряхануло, где-то повыбивало, но сколько домов пострадало, пока не ясно. "Кристалл" находится на отдалении от города, пока нет информации об угрозе жилым домам", - сказал собеседник агентства. В nо же время, по информации Telegram-канала 360tv, после взрыва нарушено электроснабжение в ближайшем к заводу населенном пункте Пыра. В домах выбиты стекла.

Также в Дзержинске включили звуковые оповещения о ЧП, чтобы не распространялась паника.

Видео: youtube.com

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" был открыт в 1950-е годы. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением государственной корпорации "Ростехнологии".

Напомним, что под Нижним Новгородом на заводе боеприпасов сегодня взорвался цех с тротилом.

Кстати, и в прошлом году на оборонном заводе под Нижним Новгородом произошел взрыв, тогда погибли три человека.