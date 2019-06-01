В Киеве сегодня, 1 июня, из-за проведения концерта на НСК "Олимпийский" могут ограничить вход на три станции метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба подземки в Facebook.

Возможные ограничения касаются станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Отметим, что сегодня свой первый сольный концерт на "Олимпийском" (который вмещает 100 тысяч зрителей) дает украинский певец MONATIK. он презентует свой третий альбом "Love It Ритм", который состоит из 20 треков. Некоторые из них – это дуэты с Ниной Матвиенко, Надей Дорофеевой, alyona alyona, Lida Lee. Концерт начнется в 20:00.

Как сообщала "Страна", в киевском метро 1 июня запустят еще один разрисованный поезд.

Также стало известно, что в метро Киева начали отключать автоматы по продаже жетонов.

Ранее "Страна" публиковала фото и видео, как на Позняках в Киеве после дождя затопило проход к метро и дороги.