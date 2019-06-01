Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "рейдерской атаке на 18-тысячный город в Киевской области". Об это он сказал в своем видеообращении в Facebook.

По сообщению генпрокурора, атака, которая была отражена совместно с Нацполицией, произошла 31 мая. "Вчера отбили очередную рейдерскую атаку. На этот раз объектом мошенников, черных нотариусов и титушек был 18-тысячный город в Киевской области. Бандиты задержаны, аресты на имущество наложены", - заявил Луценко.

О каком именно городе идет речь, генпрокурор не уточнил. Он добавил, что это "свидетельствует о необходимости изменений в законодательство о регистрационных функциях, которых мы с министром юстиции добиваемся уже второй год".

Видео: facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, что у Луценко заявили, что его не позвали на совещание СНБО по энергетической безопасности.

Также мы писали о том, что в АП Зеленского уже готовы документы для Рады на увольнение Луценко.