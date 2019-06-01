В Украине в июне ожидается 12 выходных дней с трехдневными уикендами 15-17 июня и 28-30 июня. Об этом "Страна" подробно писала в статье "Подорожает газ, начнутся проблемы с бензином, исчезнут ковры в поездах. Что изменится в Украине с 1 июня".

Итак, в июне украинцев ждут два выходных дня - Троица (16 июня) и День Конституции (28 июня). Троица выпадает на воскресенье, поэтому понедельник, 17 июня, также будет выходным. День Конституции отмечают в пятницу - она будет выходным днем. А четверг, накануне, сокращенным рабочим днем. То есть в июне будет 18 рабочих и 12 нерабочих дней, то есть пропорция рабочих и выходных дней будет 1,5 к одному или три к двум.

Согласно ст.73 Кодекса законов о труде Украины, работа в выходные дни запрещается. По КЗОТ в праздничные дни допускаются работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие предприятия, учреждения, организации), работы, вызываемые необходимостью обслуживания населения.

Как сообщала "Страна", президент СШа Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин на встрече в июне обсудят тему украинских моряков.

Напомним, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский в День защиты детей впервые показал сына Кирилла.