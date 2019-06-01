В Днепропетровской области в лесу полиция нашла труп правоохранителя, прикованный к дереву. Об этом 1 июня сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Утверждается, что тело мужчины было найдено с признаками гнилостных изменений и полиэтиленовым пакетом на голове. Кроме того, он был прикован к дереву. Из какого именно ведомства был мужчина - не уточняется.

Сейчас труп отправлен на экспертизу для установления причины смерти. Начато досудебное расследование.

Напомним, что в Днепре до конца жизни посадили экс-полицейского, устроившего расправу при попытке продать свою квартиру.

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