Сегодня, 1 июня, украинский струнный квартет Asturia исполнит свою версию гимна Лиги Чемпионов перед началом матча "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом". Об этом сообщает "Трибуна".

В состав квартета входят Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цыбка (виолончель). "Это удивительно, что у нас есть возможность выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей по всему миру. Это момент, который мы будем ценить всю оставшуюся жизнь, и мы с нетерпением ждем выступления", – сказала Мирослава Цыбка.

Девушки выступали в фан-зоне перед киевским финалом ЛЧ и в прошлом году. Свой первый альбом девушки выпустили два года назад. Он состоит из аранжировок из классики, но с добавлением хитов Depeche Mode, Lady Gaga и Madonna.

Фото: instagram.com/asturiaquartet.official

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