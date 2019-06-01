Исполнитель роли Короля ночи в популярном сериале "Игра престолов" Ричард Брейк не приехал на ежегодный фестиваль популярной культуры в Киеве Kyiv Comic Con. Об этом говорится в официальном заявлении фестиваля.

"Утром мы должны были ехать встречать Ричарда Брейка, вместо этого получили сообщение. Его ближайшего члена семьи госпитализировано в критическом состоянии, и он не сможет приехать", - сказано в сообщении. По заявлению организаторов, в программах фестиваля и в расписании встреча с Ричардом останется, потому что программы, плакаты и открытки уже напечатаны.

"Попробуем чем-то закрыть дыры в расписании, но это никак уже не утешит. Свяжитесь с системой продаж билетов, чтобы они помогли автоматически вернуть средства всем, кто покупал фото и автографы с Ричардом ", - сообщили организаторы. Они добавили, что это худшее, что случалось с фестивалем за пять лет.

Фото: comiccon.kiev.ua

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