Под Нижним Новгородом на заводе боеприпасов взорвался цех с тротилом. У местных жителей вылетали стекла в окнах. Фото и видео
В субботу, 1 июня, Дзержинске Нижегородской области на заводе имени Свердлова произошло два взрыва. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на службы технического надзора Нижегородской области.
По словам собеседника агентства, причины происшествия устанавливаются. Информации о пострадавших нет.
Позже источник в службах технического надзора региона уточнил, что эпицентр взрыва в Дзержинске располагался в цехе по производству взрывчатки в НИИ "Кристалл". Как он отметил, по уточненным данным, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса.
Местные жители также подтверждают, что ощутили сильные толчки, а затем появился сильный дым со стороны завода. Очевидцы говорят о выбитых стеклах в домах и выкладывают фото и видео ЧП.
Стоит добавить, что это один из крупнейших заводов ВПК России, где изготавливают в том числе взрывчатку - как для армейских нужд, та и для горнопроходческих работ.
Фото: t.me
Видео: 5-tv.ru
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Видео: instagram.com
Видео: youtube.com
Напомним, что недавно в России на химзаводе прогремел взрыв, есть погибшие.
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