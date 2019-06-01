В субботу, 1 июня, Дзержинске Нижегородской области на заводе имени Свердлова произошло два взрыва. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на службы технического надзора Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, причины происшествия устанавливаются. Информации о пострадавших нет.

Позже источник в службах технического надзора региона уточнил, что эпицентр взрыва в Дзержинске располагался в цехе по производству взрывчатки в НИИ "Кристалл". Как он отметил, по уточненным данным, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса.

Местные жители также подтверждают, что ощутили сильные толчки, а затем появился сильный дым со стороны завода. Очевидцы говорят о выбитых стеклах в домах и выкладывают фото и видео ЧП.

Стоит добавить, что это один из крупнейших заводов ВПК России, где изготавливают в том числе взрывчатку - как для армейских нужд, та и для горнопроходческих работ.

Фото: t.me

Видео: 5-tv.ru

Переглянути цей допис в Instagram Ужасы нашего городка Допис, поширений Larissa Gornova (@larissa_gornova) 1 Чер 2019 р. о 2:33 PDT

Видео: instagram.com

Видео: youtube.com

Напомним, что недавно в России на химзаводе прогремел взрыв, есть погибшие.

Также мы писали о том, что в России недалеко от границы с Украиной рухнули два этажа высотки.